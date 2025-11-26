育児中は子どもの成長をうれしく感じる一方、思い通りにいかず心が折れそうになることもありますよね。特にワンオペ育児が続くと、心にも体にも余裕がなくなってしまうものです。アプリ「ママリ」にも、育児に疲れたママからの投稿がありました。生後6か月の赤ちゃんを育てる投稿者さん。日中のワンオペ育児に限界を感じて夫に相談しますが、気持ちをわかってもらえず、悩んでいます。 育児に疲れ、夫と子どもを置いて逃げ出した