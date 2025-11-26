自己嫌悪で押しつぶされそうな夜→夫の「逆ギレ」がトドメを刺す。育児疲れママの悲鳴【ママリ】

育児に疲れ、夫と子どもを置いて逃げ出したい

生後6か月児がいます。

日中のワンオペ育児に疲れて子どもにイライラして声を荒げてしまいました。

そんな自分に嫌気がさして、旦那にもう子育て向いてないというと、理解できないと逆ギレされました。



もう正直旦那と子どもを置いて逃げたいです。 出典：

qa.mamari.jp

育児中は子どもの成長をうれしく感じる一方、思い通りにいかず心が折れそうになることもありますよね。特にワンオペ育児が続くと、心にも体にも余裕がなくなってしまうものです。アプリ「ママリ」にも、育児に疲れたママからの投稿がありました。生後6か月の赤ちゃんを育てる投稿者さん。日中のワンオペ育児に限界を感じて夫に相談しますが、気持ちをわかってもらえず、悩んでいます。

投稿者さんは生後6か月の赤ちゃんの育児に奮闘しています。日中はワンオペでいろいろなことをこなしていますが、溜まった疲れによるイライラからついつい赤ちゃんに声を荒げてしまったそう。そんな自分に嫌気がさして、夫へ「子育て向いていない」と相談したところ、大変さを理解してもらえないうえに、怒られてしまったといいます。



慣れない育児を毎日がんばる姿を、1番近くで見ているはずの夫に気持ちを理解してもらえないのはとてもつらいことですよね。

がんばるママに共感や励ましの声が

この投稿に、ママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「めっちゃわかる」「少しは褒めてくれてもよくない？」との声がありました。

めっちゃわかります！！私は辛くて旦那にキレまくってますが、旦那もキレてもう週2くらいの勢いで喧嘩しててしんどいです…旦那大好き人間だったのに、なんでこうなった？って思う毎日です🥲

子育て向いてないって私も言いましたが、なーんか理解してもらえないんですよね…１ヶ月くらい連続してワンオペ子育てしてみてほしい辛いから😣

私も逃げたい…このままどこか遠くに1人で行きたい…ってなる日あります。お互い大変ですよね💦今日もお疲れ様です！

毎日赤ちゃん生かしてて、それだけでママはえらいのです🫶100点満点💮💯

少しは褒めてくれても良くない？って感じです🤣

10ヶ月お腹の中で育てて産んで子育てしてるんだからって🫣



生後6か月ごろの赤ちゃんは寝返りやおすわりなどできることが増えてくるため、今まで以上に目が離せなくなります。日中1人で育児をしながら、家事もこなしていては、疲れてしまうのも無理ないでしょう。がんばりを認めてくれない夫には、投稿者さんの日常を一度やってみてほしいですね。



投稿者さんは本当によくがんばっているので、自分で自分のことをしっかり労ってほしいです。夫に預けるのが難しければ、祖父母や地域のファミリーサポートなどに赤ちゃんをお願いして、短時間でも休息の時間をとれると少しは気持ちが落ち着くかもしれません。



「逃げたい」と思う気持ちは決して身勝手なものではなく、投稿者さんが限界までがんばっている証拠です。赤ちゃんにとって投稿者さんの代わりはいないので、周囲に助けを求めながらうまく育児・家事と自分を保つ時間を両立できるとよいですね。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）