楽天は２６日、ＭＬＢのドジャースなどでプレーした前田健太投手（３７）と契約合意したと発表した。前田は２０１５年シーズンまで広島で活躍し、渡米した翌１６年からドジャースやツインズ、タイガースで腕を振った。マイナーも経験した今夏には「今年でアメリカは最後」と日本球界に復帰する意向を表明。現役続行を模索する中で楽天と合意に至り、１１年ぶりにＮＰＢのマウンドに立つことが決まった。球団の正式発表を受け