楽天の前田健太投手（37）が8日、出場選手登録を抹消された。前夜の日本ハム戦（楽天モバイル最強パーク）で先発したものの、右ふくらはぎをつり、3回1/3を3安打無失点で無念の降板。球団は今後について病院へは行かず、状態を見て判断するとしていたが、この日の試合前練習に姿を見せなかった。