「楽天３−０日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）無念の降板となった。四回１死一塁、楽天・前田健太投手（３７）は打席の田宮への２球目を投げた直後、右ふくらはぎ付近に手を当てるしぐさを見せた。１球投球練習を行い、続投。だが、３球目を投げて再び険しい表情。治療のためベンチに下がったが、そのまま降板となった。四回途中無失点。「ピッチング自体は悪くなかったです。途中で降板になってしまったのは悔し