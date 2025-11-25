【花海佑芽 バニーVer.】 2026年5月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「花海佑芽 バニーVer.」を2026年5月に発売する。価格は39,600円。 本商品は「学園アイドルマスター」よりアイドル「花海佑芽」を1/4スケールフィギュア化したもの。公式描き下ろしのオリジナルバニーガール衣装で立体化されている。