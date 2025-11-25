「学園アイドルマスター」より「花海佑芽」がオリジナルバニーガール衣装で1/4スケールフィギュア化
【花海佑芽 バニーVer.】 2026年5月 発売予定 価格：39,600円
2026年5月 発売予定
フリーイングは、フィギュア「花海佑芽 バニーVer.」を2026年5月に発売する。価格は39,600円。
本商品は「学園アイドルマスター」よりアイドル「花海佑芽」を1/4スケールフィギュア化したもの。公式描き下ろしのオリジナルバニーガール衣装で立体化されている。
元気いっぱいの笑顔、右手には「SSD（スーパースタミナドリンク）」を載せたトレイを持っている。バニー衣装は、光沢とマットの質感を塗り分けられ、実布製の網タイツが使用されている。
花海佑芽 バニーVer.
2026年5月 発売予定
価格：39,600円
スケール：1/4
サイズ：全高約455mm
＼新商品情報❗️／- FREEing_info (@FREEing_figure0) November 25, 2025
学園アイドルマスター
花海佑芽 バニーVer.
全高：約455mm
小売価格\39,600（税込）
発売 2026月5月
詳細はこちらのURLからhttps://t.co/XTBdpeZL3V#FREEing #フィギュア #学園アイドルマスター #花海佑芽 pic.twitter.com/Ye0F2DUXjZ
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.