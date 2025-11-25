人気スナック菓子「とんがりコーン」を製造するハウス食品はこのほど、「とんがりコーンロイヤルミルクティー味」を12月1日から数量・期間限定で全国発売すると発表した。食の専門家を目指す女子栄養大学の学生のアイデアを実際に商品化。牛乳をかけて食べる、いわば“とんがりコーンフレーク”という新しい楽しみ方もできる点が評価された。 【写真】牛乳をかけて食べる“新とんがりコ&#12540