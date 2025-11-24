1位は食材の宅配サービス展開、5位は外食チェーン店を展開上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、愛知県に本社がある上場企業を対象に「年収が低い会社ランキング2025【愛知県】」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。平均年収、従業員数、平均年齢は単体ベースで、従業員数100人未満は除外した。それでは早速、ランキングを確認していこう。