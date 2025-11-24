1位は食材の宅配サービス展開、5位は外食チェーン店を展開

上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、愛知県に本社がある上場企業を対象に「年収が低い会社ランキング2025【愛知県】」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。平均年収、従業員数、平均年齢は単体ベースで、従業員数100人未満は除外した。

それでは早速、ランキングを確認していこう。

1位になったのは、名古屋市に本社を置くショクブンで、平均年収344.4万円だった。従業員数は326人、平均年齢49.1歳。東海地方を中心に食材の宅配サービスを手掛けている。

同社は『年収が低い会社ランキング2024【愛知県・100社完全版】』でも1位だった。しかしながら昨年の平均年収より21.8万円アップしている。

2位は、名古屋市に本社を置くクリップコーポレーションで、平均年収は365.4万円だった。平均年齢は37.6歳で、従業員数は101人だ。

同社は教育サービスを手掛けており、「螢雪ゼミナール」「稲門塾」などの小中高生を対象とした学習塾や、「ユアササッカークラブ」などのサッカースクールなどを運営している。

3位は、旭化学工業で、平均年収は392.8万円だった。従業員数は155人、平均年齢は39.8歳だ。安城市に本社を置く、工業用プラスチック製品のメーカーだ。外装部品や冷却機器部品など、自動車の部品の製造も手掛けている。

4位はケイ・ウノで、平均年収は393.8万円だった。従業員数は496人、平均年齢は32.4歳だ。名古屋市に本社を置き、オーダーメードでジュエリーや時計の製造販売を行っている。北海道から沖縄まで全国43店舗（25年11月現在）で展開している。

5位は、焼肉坂井ホールディングスで、平均年収が401.7万円、従業員数は482人、平均年齢は39.9歳だった。名古屋市に本社を置き、外食事業を展開している。焼肉の「肉匠坂井」「焼肉屋さかい」、寿司の「平禄寿司」、居酒屋の「村さ来」、ファストフードの「おむらいす亭」「長崎ちゃんめん」などチェーン店を幅広く展開している。

なお、ランキング上位の「会社の形態」についても触れておきたい。5位の焼肉坂井ホールディングス、14位のジェイグループホールディングスなどの形態は「ホールディングカンパニー」だ。

ホールディングカンパニーは「持ち株会社」とも呼ばれ、傘下のグループ企業を「親会社」として統制する役割がある。

ランキング完全版では、6位以下の全74社の順位と平均年収を掲載している。ぜひ、確認してみてほしい。

（ダイヤモンド・ライフ編集部）