¿Íµ¤½÷Í¥¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬CM½Ð±éÎÁ¤ò½ä¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö11·î19Æü¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¤ÎÁÊ¾Ù¥È¥é¥Ö¥ë¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯6·î¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¤¬¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó3²¯±ß¤ËµÚ¤ÖÊó½·»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£º£ÅÄ¤µ¤ó