º£ÅÄÈþºù¡¡CM½Ð±éÎÁ¤á¤°¤ê¡Ö»öÌ³½ê¤¬3²¯±ßÁÊ¾Ù¥È¥é¥Ö¥ë¡×ÊóÆ»¡Ä½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡ÈÍ¾ÇÈ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬CM½Ð±éÎÁ¤ò½ä¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö11·î19Æü¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¤ÎÁÊ¾Ù¥È¥é¥Ö¥ë¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯6·î¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¤¬¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó3²¯±ß¤ËµÚ¤ÖÊó½·»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢ÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÊýÌÌ¤Ç¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢CM½Ð±éÎÁ¤Î3³ä¤òÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¤Ë»ÙÊ§¤¦¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥ê¡¼¤¬Ä¾ÀÜ·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¡Ø3³ä»ÙÊ§¡Ù¤Î·ÀÌó¤òÆÍÇ¡½ªÎ»¤¹¤ë»Ý¤òÄÌÃ£¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·ÀÌóÎÁ3²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£ÅÄ¤ÎCM·ÀÌó¤Ï¸½ºß15¼Ò¤ËµÚ¤Ó¡¢ÆüËÜ¥â¥Ë¥¿¡¼2025¾åÈ¾´üCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¤Ç¤ÏÂè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡£º£²ó¤½¤ÎCM¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£¸å¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏÈà½÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¿ÅÄ¾ºÆó»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëCM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿·µ¬¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é·Ù²ü¿´¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸½ºßCM¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÄÊÕ²»³Ú½ÐÈÇ¤ÎÌò°÷¤¬¸å¤í½â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¸å¤í½â¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤¬¤É¤ì¤À¤±·ë¤Ù¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ïº£ÅÄ¤Ë²¿¤«¤·¤é±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»öÌ³½ê¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ô¹¹ð¼çÍÍ¤ä³ÆÂåÍýÅ¹ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÈÁê°ã¤¹¤ëÅÀ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤¬°ìÊýÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤´¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÍÆ¼ÏÄº¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡²±Â¬¤ä°ìÊýÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯ÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÀµ³Î¤ÊÍý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¡º£Ç¯¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤Î½é»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄ¡£À²¤ìÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£