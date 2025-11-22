井上はサウジ決戦でどんな戦い方を選ぶのか(C)Getty Imagesプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（大橋）が12月27日、年内最後のリングに立つ。サウジアラビアのリヤドで開催されるボクシング興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで、WBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ）を相手に防衛戦を戦う。【動画】アフマダリエフの顔面をヒット