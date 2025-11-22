「瞬殺する可能性すらある」海外予想は井上尚弥一色　サウジでの一戦は早期KOの声「ピカソには対応困難」

井上はサウジ決戦でどんな戦い方を選ぶのか(C)Getty Images

プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（大橋）が12月27日、年内最後のリングに立つ。サウジアラビアのリヤドで開催されるボクシング興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで、WBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ）を相手に防衛戦を戦う。

【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック

この試合がプロ32試合目となる井上が、初めてとなるサウジアラビアでの戦いでこれまで同様、対戦相手を圧倒し無敗を維持するのか。ビッグマッチが近づくにつれ、試合予想など各国メディアでこの一戦を占う報道が流れる中、はやくも王者の圧勝を有力視する声も聞こえてきている。

米ボクシングサイト『FightNights』が現地時間11月20日、「イノウエ対ピカソ：勝敗の行方は？」と銘打ったトピックを掲載。両選手の特徴などを紹介しながら結果を予想する内容となっている。

そして同メディアも井上を“本命視”する。「31勝0敗という完璧な戦績を誇り、その多くをKOで仕留めてきた」とこれまでの戦績を振り返りながら、「過去の試合パターン通りとなれば、イノウエはピカソを瞬殺する可能性すらある」などと見通している。

さらに、「イノウエの最大の武器はKOパワーだ。初回から試合を支配し、早いラウンドで終わらせるケースが多い」とスタイルを説いており、この一戦での戦い方として、「今回も序盤から主導権を握って相手を崩すアプローチを取ると見られる。KO能力こそ最大の武器であり、早い段階で決着をつけたいと考えるはずだ」と予想。