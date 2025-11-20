2024年、2025年の自民党総裁選では、手元の原稿にひんぱんに目を落としながらの“ペーパー頼み”の演説が批判された小泉進次郎衆院議員。高市早苗内閣では防衛相に就任した。11月7日、高市首相が「台湾有事への対応」を立憲民主党の岡田克也議員に質問された際、「『存立危機事態』になりうるケースである」と答弁したことに関し、11月10日の予算委員会では小泉防衛相にも質問が飛んだ。その際に“ペーパーなし”の淀みない答