お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、ウインナーソーセージの食べ方について語った。ウインナーの話題になり、「これだけウインナー会社がおいしい食い方をアナウンスしても、誰も守らへんらしいな、アレ」と切り出したケンコバ。「アンガールズ」山根良顕は「焼き方があるんですか？普通にフライパンに乗っけて焼けばいいん