ミスド「ドーナツ戦争」で大手コンビニ3社に勝利できた「逆転の戦略」
2025年11月20日 8時0分
ざっくり言うと
ある書籍から、コンビニに打ち勝ったミスタードーナツの事例を紹介している
2014年、セブンがドーナツを売り始め、ローソンとファミマも追従
ミスドは丁寧に仕上げたドーナツを次々に投入して差別化し、勝ち残ったそう