自社の市場に、圧倒的な資金力を持つ“巨人”が参入してきた。価格でも、販売力でも、知名度でも太刀打ちできない--。そんな絶望的な状況に、多くの中小企業経営者は白旗を上げるかもしれません。しかし、マーケティング戦略とは、その絶望的な戦力差を覆すための知恵です。本記事では、永井孝尚氏の著書『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』（KADOKAWA）より、、「弱者の戦略」と呼ばれる「集中戦略」を軸に、巨大コンビニに打ち勝ったミスタードーナツの事例や、ライバルを味方につける「APIエコシステム」という現代の戦い方を解説します。

登場人物紹介

日吉 慶子（ひよし・けいこ）

本作の主人公。中小IT企業「UDサービス」の若手社員。「会社を世界一にする」という情熱（アニマルスピリット）を持つが、空回りしがち。

マルクス・ハマー

日吉の部下となる米国人のマーケティング専門家。「マーケティング界のロックスター」の異名を持つ。日本のビジネスを研究するために来日。

小杉 武蔵（こすぎ・むさし）

日吉と同期入社の同僚。内向的な性格で、情熱的で突っ走りがちな日吉に振り回されながらも、冷静な視点でチームを支える。

大企業と戦うにはどうすればいい？…競争の「3つ」の基本戦略

「でもトライアンフってスキがないわね。どう戦えばいいのかなぁ」

日吉はそう言いながら大口を開けて、バーガーキングから届いた巨大なトリプルワッパーチーズを頰張り、モグモグ食べ始めた。

マルクスは中華料理店から届いた海老チリソースを食べながら答えた。

「企業同士の戦い方を整理した理論が参考になりマス。経営学者マイケル・ポーターが提唱した競争の3つの基本戦略デス。ポーターによると、企業が戦う戦略は3つだけデス。1．差別化戦略、2．コストリーダーシップ戦略、3．集中戦略デス」

［図表1］マイケル・ポーターの「競争の3つの基本戦略」 出典：『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』（KADOKAWA）より抜粋

「たった3つ？」驚いた日吉はむせて、慌ててコカ・コーラのLサイズをゴクゴクと流し込んだ。

1．差別化戦略

「差別化戦略は『このニーズに応えられるのは当社だけ』という状況をつくって、買ってもらう戦略デス」

「差別化ってことは、要は『他社と違えばいい』ってこと？」

日吉が尋ねるとマルクスは首を振った。「それはよくある勘違いデス。たとえば……。ケイコサンはいつもオシャレデスネ。どこのブランドデスカ？」

「何よ、いきなり。私、昔からZARAが好きなの。トレンド感があるし、おしゃれでしょ？」

その横で、小杉がボソッとつぶやいた「おしゃれ、ねぇ。ボクはユニクロだなぁ。シンプルで飽きがこないし、トレンドなんか関係ないしさ」。

「そういうことデス！」マルクスはうなずいた。

「ZARAはトレンドに敏感な人たちに『今っぽさ』を提供していマス。逆にユニクロは『究極の普段着』として、トレンドに左右されない、誰でも着やすく、機能的な服を提供していマス。両方とも『この特定のニーズに応えられるのは当社だけ』という状況をつくり、ケイコサンとムサシサンの要望に応えていマス」

2．コストリーダーシップ戦略

「どこよりも低コストにしマス。勝つのは業界で1社だけ。コストリーダーシップ戦略と差別化戦略は、強者が取れる『強者の戦略』でもありマス」

マルクスは集中戦略に〇を付ける。

「我々弱者が選ぶべき戦略は、集中戦略デス。これは『弱者の戦略』でもありマス」

3．集中戦略

「弱者の戦略ってなんか弱くてすぐ負けそうなイメージなんだけど。どう戦うの？」いつの間にか巨大なトリプルワッパーチーズを完食した日吉は、大盛りのチキンナゲットも食べながら尋ねた。

「方法は2つありマス。1つ目は、お客の絞り込みデス。コンビニ業界はセブン・ローソン・ファミマが3強デス。でも北海道では、セイコーマートが1位デス。過疎地が多い北海道では、他地域と同じ戦略ではうまくいきマセン。そこでセイコーマートは北海道民というお客に絞り込んでマス。人口が少なくて過疎地が多い北海道に合わせて、24時間営業にもこだわりマセン。さらに北海道産の食材を使った地産地消や自社配送、店内調理など製造・物流・販売をすべて自社でやって、コストを徹底的に下げてマス」

話しながら器用に海老チリソースを食べ終えたマルクスは、水餃子を食べ始めた。

「2つ目は、製品の絞り込みデス。日本の古本屋では『ブックオフ』が最強デス。一方で『マンガの古本』に特化した『まんだらけ』には超レア本がたくさんありマス。買い取り目利き力のおかげデス。秘蔵レア本を買い取りに持ち込んでも、ブックオフでは1円デス。『まんだらけ』は販売価格の8割、たとえば10万円で買い取りマス。この目利き力と品揃えは、他ではマネできマセン。ボクも『まんだらけ』で日々、レア本を発掘してマス！」

［図表2］集中戦略（弱者の戦略）で勝つポイント 出典：『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』（KADOKAWA）より抜粋

底知れぬオタクぶりを垣間見せながら、マルクスは胸を張る。

「弱者が強者と同じ土俵で戦うと、ほぼ確実に負けマス。でも、お客や製品を徹底して絞り込めば、お客に最適な製品をより低コストで提供できマス。規模100倍のトライアンフに対してボクたち弱者が取るべきは『集中戦略』、つまり『弱者の戦略』デス」

「でもそれで、圧倒的に強い強者に本当に勝てるのかなぁ」早々に牛丼を食べ終えた小杉が尋ねると、マルクスが答えた。

「ドーナツ専業のミスタードーナツ（ミスド）も、規模が50倍大きい大手コンビニ3社と戦いマシタ。2014年、セブンはミスドの全社売上よりも大きなドーナツでの売上目標を立てて、全店舗でドーナツを売り始めマシタ。『コンビニコーヒーとドーナツは相性がいいから、併せ買いが狙える』と考えて、本気でドーナツ市場を獲りに来たんデス。ローソンとファミマも追従して『ドーナツ戦争』が始まりマシタ。大手コンビニ3社の店舗数はミスドの50倍デス。多くの人が『ミスドはヤバい』と思いマシタ」

日吉が「あれ？」と言って尋ねた「ミスドって、残っているわよね。ウチの近所にもあるわよ」。

「ミスドは2年半戦い抜いて、勝ち残りマシタ。ドーナツ専業のミスドと比べてコンビニドーナツが美味しくなかったからデス。コンビニ店員はドーナツだけを売るわけではなくて、やることがたくさんありマス。一方でミスドは、人気スイーツ・クリームブリュレの味をドーナツで再現した『クリームブリュレドーナツ』など、店舗キッチンで丁寧に仕上げたドーナツを次々に投入して差別化しマシタ」

「なるほどね。確かに私も、食べるんだったら美味しいミスドのドーナツを選ぶわ」

「激しい競争でミスドは売上の1／4を失いマシタ。でも、逆にムダが削げてスリム化できマシタ。そして、2020年のコロナ禍のテイクアウト需要で復活し、1店舗当たりの売上は2017年から2022年の5年間で1.5倍に増えたんデス」

小杉が納得した「得意な美味しいドーナツを磨き上げて、50倍の敵にも負けなかったのか……」。

圧倒的な強者にも必ず弱点がある…キーとなる「チャネル戦略」

「圧倒的な強者にも必ず弱点がありマス。コンビニの弱点は、すべてに対応しなければいけないことデス。そこで弱者は自分の強みをとがらせて、強者の弱点を突くんデス。ただ、セブンも負けたままではありマセン。2024年9月、首都圏5000店舗で新たに改良したドーナツを販売し始めマシタ。王者セブンは弱者のよい点と自分の失敗から貪欲に学び続けて、徹底して強者の戦略を進めていマス」

すると日吉が尋ねた。

「私たちがトライアンフと戦うには、どう考えればいいの？」

マルクスはしばし考えて、答えた。

「4P（※）の一つ『チャネル戦略』がキーになると思いマス。強者トライアンフは『影武者』と同じ商品『鬼武者』を持ってマス。だから製品戦略や価格戦略では勝てマセン。違いを出すには、チャネル戦略でトライアンフができない売り方を考えるべきデス。チャネル戦略なら、勝てる方法があるはずデス。チャネル戦略で大事なのは、『顧客ニーズ』を起点に『誰がどうやってお客に価値を届けるか』を考え続けることデス」

※マーケティング戦略におけるプロセスのひとつで、1950年代に提唱された概念。『Product（製品戦略）』、『Price（価格戦略）』、『Place（販売チャネル戦略）』、Promotion（プロモーション戦略）』の4つの頭文字をとったもの。

［図表3］チャネル戦略の考え方 出典：『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』（KADOKAWA）より抜粋

日吉は「つまり、売り方ってことなのね……」と考え込んだ。

顧客の一言から見つかった、自社製品に眠る「100倍の可能性」

その翌日。小杉は『影武者』のユーザーから届いた要望への対応で悩んでいた。

（これって、どうすればいいんだろう？）

届いたのは、こんな内容だった。

「『影武者』はクラウドを管理してますよね。だったら社員のスマホも管理できませんか？ 最近、個⼈のスマホを社内のネットワークに繫げる社員が増えています。個⼈のスマホはセキュリティ対策が⽢いので、情報漏洩とか起こると困るんです」

『影武者』への機能追加はまず小杉が判断した上で、必要と判断したら反町が対応を検討することで反町と合意していた。しかし、技術的な知識がない小杉には、要望への対応が判断できなかった。

（困っているのはよくわかる。でもこの要望、そもそも『影武者』で対応できるの？ 対応できたとして、そもそもウチでやるべきなのか？）

色々と悩んだ末に、まず反町に相談しようと考えた。

（反町さんは気難しいけど、他に相談する人もいないからなぁ）

勇気を出して、反町にメッセージを送った。

『反町さん、こんな要望が来ました。『影武者』で対応できますか？』

すぐに反町の返事が届いた。

『『影武者』のクラウドと社員を紐付ける仕組みを拡張して、個⼈スマホと社員を紐付けて管理する仕組みをつくれば、対応できますよ』

反町の返事を見て、小杉は再び考え込んだ。

（なるほど。『影武者』はクラウド以外に個人のスマホも管理できるのか。あれ？ ってことは、情シス担当者が管理するパソコンとかサーバーとか、他のモノも管理できるってことか？）

しかし、いくら考えても自分ではわからない。小杉は反町に再び尋ねた。

『……では、この仕組みでパソコンやサーバーも管理できますか？』

『他にソフトウェアも含めて、情シスが管理するモノはすべて管理できますよ。ただし、開発の労⼒はそれなりにかかります』

すぐに返事が戻ってきたが、小杉はまだイメージが湧かない。また反町に質問した。

『たとえば社員のパソコンを『影武者』で管理できると、中⼩企業の情シス担当者にとって、何がいいんでしょうか？』

質問を送ってから（これって、お客さんの状況を把握しなきゃいけないボクが知ってるべきことで、開発をお願いする反町さんに聞く話じゃないかも……）と気が付いたが、反町は丁寧に返事をしてきた。

『情シス担当者が社員からパソコンの不具合の問合せを受ける時、これまでは電話でパソコンの設定を細かく聞く必要がありました。『影武者』で社員のパソコンの設定情報を⾒られれば、いちいち設定を聞かなくてもすぐに不具合の解決⽅法を教えられます。時間も⼿間も⼤きく減ります』

返事を見て、小杉はまた考えた。

（情シスが管理するすべてのモノを『影武者』で把握できれば、『ひとり情シス』の色々な仕事が効率化できそうだな。でも、お客さんの細かい要望をすべて聞いてその機能を全部開発する余力なんてウチにはないぞ。どうすればいいんだろう？）

小杉はまたもや考え込んでしまった。小杉は反町にメッセージを送った。

『ありがとうございます。この要望への対応をどうするか、少し考えさせて下さい』

小杉の返事を見て、自宅でリモートワークしていた反町はつぶやいた。

（小杉さんって、本当に真面目にお客さんへ対応してるなぁ。ウチの会社にもまだこんな人が残っていたんだな）

ライバルを“営業マン”に変える「API公開」という逆転の発想

「……ってことなんだけど、何かアイデアある？」

翌日、さっそく小杉が日吉チームの打合せで相談すると、日吉がうれしそうに言った。

「なんか小杉クン、反町さんといい感じでやってるみたいね！」

小杉は（そもそもそれって、日吉がボクに無茶振りしたからだろ）という言葉をかろうじて飲み込んで、話を続けた。

「解決できる仕組みがありそうな気がするんだけど、どうしても思いつかない……」

話を聞いて考えていたマルクスが「そう言えば……」と声をあげた。

「この前、確か『影武者』を『ヤマクラフォーキャスト』から使う仕組みをバリューマックスに提供する、って言っていましたネ？」

「タクシーアプリGOからグーグルマップの地図機能を使わせるのと同じ方法を『影武者』に組み込んで提供するって話だよね。APIっていう仕組みだよ」

「この仕組みは、今はバリューマックス1社限定で提供してマス。これを一般公開して、どのアプリからでも『影武者』を使えるようにしたら、どうデスカ？」

日吉は首を傾げて「それをやると、何がいいの？」と尋ねた。

「他社が自分たちのアプリで『影武者』を使って、代わりに売ってくれマス」

「なんかそれ、すごくムシのいい話じゃないの？ 他社が『影武者』を使ってくれる理由なんて、あるのかしら？」

「たとえば、『パソコン不具合の問合せ』のアプリを提供している他社は、自社のアプリから『影武者』を呼び出すだけで、問い合わせてきた社員の詳細なパソコンの設定情報を、簡単に自社アプリの画面上に表示できマス。GOがグーグルマップを呼び出して、地図を表示するのと同じ方法デス」

小杉が「なるほど！」と声をあげた。

「そもそも情シスの仕事は、情シスが管理するすべてのモノを正常に動かし続けることだよね。『影武者』は、情シスが管理するすべてのモノの状態がすぐにわかる。つまり、他社が自分たちのアプリで『影武者』を使えば、『ひとり情シス』が抱える問題を今よりもずっと楽に解決できるってことか！」

「イエース。ただし、ボクたちがどこで稼ぐか考えておくことも大事デス。『影武者』を使った分のお金をどこからもらうかを、事前に考えておく必要がありマス。グーグルマップのやり方が参考になるはずデス」

小杉は「なるほど、グーグルマップね」と言ってネットを検索して、答えた。

「グーグルマップは、アプリを開発した会社から、グーグルマップを使った分だけの使用料金を取っている。つまり『従量制課金』だね」

「ワンダフル！ ボクたちも、他社ITサービス企業が自分たちのアプリでどれだけ『影武者』を使ったかで、課金すればいいと思いマス」

「いいね！ これまで他社ITサービス企業はライバルだったけど、これができれば彼らは『ひとり情シス』が抱える問題を一緒に解決するパートナーになる」

「そうデス。彼らと一緒に、巨人トライアンフの『鬼武者』を倒すんデス」

しかし、日吉はまだ納得せずに、首を傾げたままである。

「でも、他社のITサービス会社に『影武者』を売り込むのって、難しくない？」

『影武者』をどうやって使ってもらうか

突然スピーカーから、「はぁ〜」という深いため息が聞こえてきた。声の主は、オンライン会議に参加している反町だった。

「『売り込む』と考える時点で、まるで昭和の古い発想ですね」

日吉が「しょ、昭和って……」と言いかけると、スピーカーの反町が話を続けた。

「売り込むんじゃなくて、他社のエンジニアが自分から使いたくなるようにすればいいんです……午後5時半になりましたので、退勤します」

反町はそう言うなり、オンライン会議から消えた。

残った日吉、マルクス、小杉三人ともがぼう然とした。しばらくして気を取り直した日吉が小杉に尋ねた。

「『他社のエンジニアが自分から使いたくなるようにする』ってどういう意味？」

「ボクに質問されても、わからないよ」

小杉は答えたが、ニコニコしながら自分を見る日吉の目に気が付いた。

「え？ ボクが調べるの？」

日吉はウンウンとうなずいた。

「小杉クン、頼りにしているわ。反町さんとうまくやっているみたいだし」

それから数日間、小杉は自分で調べたり反町に尋ねたりして、反町が言う『他社のエンジニアが自分から使いたくなるようにする』という意味を何とか理解した。

（なるほど、そういうことか！ この方法で『影武者』を売ればいいんだ）

「他社のエンジニアが自分から使いたくなるようにする」の意味

日吉チームの打合せで、小杉は調べた結果を話すことになった。

「まずおさらいだけど……。タクシーアプリのGOを開発するエンジニアは、自分では地図ソフトなんてつくらないよね。圧倒的に完成度が高いグーグルマップがすでにあるから、同じモノをつくるのはムダだ。だからアプリのエンジニアは、自分がつくるアプリからグーグルマップの機能を使うんだ。ここまでは、いいよね？」

日吉とマルクスがうなずくのを確認すると、小杉は話を続けた。

「実はこれは、グーグルマップが世の中に広がる仕組みでもある」

日吉が首を傾げて「なんでこれで広がるの？」と尋ねた。

「たとえば、ユーチューブで音楽を公開すると、たくさんの人がその曲を知るようになって、カラオケで歌ったりして、さらに曲が広まるよね」

「確かにそうね。私もよくユーチューブで曲を覚えて、親友とカラオケで歌うし」

「仕組みは同じだ。グーグルマップは、他社アプリからネット経由で使える仕組みを整えて、アプリから使う方法もネット上で公開している。エンジニアはその情報を検索して学んで、自分のアプリをつくる。こうして、ユーチューブで公開された曲が皆に歌われて広まるのと同じように、グーグルマップも多くのアプリで使われて、広まっていくんだ。ただしこれは、グーグルマップ自体が『自分のアプリに組み込みたい』と思わせるような優れものであることが大前提なんだ」

日吉は納得した。

「なるほどね。確かにいくら曲をユーチューブで公開しても、皆が『歌いたい』と思うようないい曲じゃないと広がらないわよね」

「その通り。さらにグーグルマップは、エンジニアがグーグルマップをもっと使うように情報発信したりしてガイドを充実させている」

「私たちも同じことをやるってこと？」

「そうなんだ。まずアプリとして『影武者』を魅力的な製品に仕上げて、多くの開発者に伝える。そして、アプリを開発するエンジニアが『影武者』を使いたくなるように、開発者向けの支援を充実する。これが反町さんが言っていた『他社のエンジニアが自分から使いたくなるようにする』という意味なんだ。そして、アプリを開発する会社から『影武者』を使った分を従量課金制で支払ってもらうんだ」

「なるほど。つまり他社エンジニアが『影武者』を自分のアプリに組み込んで、そのアプリをたくさんのお客さんが使えば使うほど、私たちにお金が入る仕組みなのね」

突然スピーカーから、「パチパチ」と拍手の音とともに反町の声が聞こえてきた。

「小杉さん、意外と説明が上手ですね」

「売り込む」のではなく、「勝手に使いたくなる」仕組みの作り方

小杉は微妙な顔をして（そもそも反町さんが説明してくれないから、こうしてボクが勉強して説明しているんだけどなぁ）と思いながら話を続けた。

「こうして外部からアプリを使う仕組みは、以前も言ったようにAPIと言うんだ。このAPIの仕組みを使ってパートナーを広げていって、成長して生み出す市場を『APIエコノミー』という。ボクらのようなヒト・モノ・カネが少ないけどいい製品を持っているスタートアップにとって、APIは大きな武器になる」

日吉が「これを実現するためにはどうすればいいの？」と尋ねた。

「社外エンジニアへの支援体制をつくるんだ。ガイドや最新情報を提供し続けたり、社外エンジニアと情報交換して、彼らとのコミュニティをつくる。これをbエコシステムbbっていうんだ」

「うわっ。エクソシストって何か恐そう。私、恐いの苦手……」

「違う違う。エクソシストじゃなくて、エコシステム。『生態系』って意味だ。豊かな森林に多くの動植物が助け合うエコシステム（＝生態系）があるように、社外エンジニアとの豊かなエコシステムを育てれば、自然と『影武者』のビジネスは成功するんだ」

マルクスが興奮しながら立ち上がって、ホワイトボードに描き始めた。

「グレート！ これこそ、まさにボクたちの『弱者』のチャネル戦略デス。他社のエンジニアの力で『影武者』の価値を最大化して『ひとり情シス』の課題も解決できマス。素晴らしいチャネル戦略デス！」

［図表4］『影武者』のチャネル戦略 出典：『【新】100円のコーラを1000円で売る方法』（KADOKAWA）より抜粋

「小杉クン、マルクス、すごい！ これで勝てそうな気がするわ」絵を見た日吉が言うと、スピーカーからも反町の拍手の音が聞こえてきた。

マルクスも絵を見て何度もうなずきながら、言った。

「APIとかエコシステムというと『デジタルの話は自社のビジネスとは関係ない』という人が多いかもしれマセン。でもこの仕組みの本質は、エコシステムの育成デス。非デジタルでも成功事例がたくさんありマス」

エコシステムを育てて成功しているマクドナルド、メルカリ

興奮冷めやらないマルクスは続けた。

「マクドナルドも、エコシステムを育てて成功してマス。『独立して店を運営したい』というフランチャイズの店舗オーナーがエコシステムの仲間デス。そしてマクドナルドは彼らにハンバーガーをつくって売ることで収益を上げる仕組みを提供していマス。マクドナルドも、フランチャイズの店舗オーナーと豊かなエコシステムを育てて、商品を売る仕組みをつくっていマス」

「なるほど、そう考えるとこのエコシステムの仕組みって他でも活用できるわけね」

日吉が言うと、マルクスがうなずいた。

「フリマアプリのメルカリも、不要なモノを売りたい売り手、安く買いたい買い手、商品受け渡しをサポートする配送業者、簡単に決済できるメルペイなどのエコシステムを育てて、大きく成長しマシタ」

「エコシステムって、大きく育つと力を発揮するのね」

「そうデス。この方法なら、ボクたちは『影武者』で、世界で戦えマス」

「日本だけ」で戦う前提の日本人

小杉は「世界で戦う」という言葉にビビって、声を出した。

「日本をすっ飛ばして、世界で戦う!? さすがにムリっぽくない？」

マルクスは不思議そうに小杉に尋ねた。

「なんで日本だけで考えるんデスカ？ デジタルの世界では、国境の壁は消えマス。しかも人口が減り続ける日本よりも、世界は何十倍も大きな市場デス」

「でもボクは、英語なんてできないし……」小杉が口ごもる。

「グーグル翻訳やAIで日本語は一瞬で完璧な英語になりマス。ノープロブレム」

「でも、ネイティブとの英会話なんて、ボクにはムリだし……」

「皆さん忘れているみたいデスガ、ネイティブ・スピーカーなら、ここにいマス」マルクスは自分を指さした。

「ボクも皆さんと一緒に、世界で売れるように頑張りマス」

マルクスはニコっと微笑んだ後、話を続けた。

起業当初から世界を目指す『ボーン・グローバル』が増えている

「日本でも、最初から世界を目指す『ボーン・グローバル』というスタートアップが増えてマス。『スマートニュース』も、最初のアプリのリリースから半年後に米国に進出しマシタ。最初から世界を目指す方が、縮小する日本市場で頑張るよりも、むしろリスクが少なくチャンスは何十倍も大きいデス。ボクたちは最初から世界を目指すべきデス」

するとまたスピーカーから、拍手とともに反町の声が聞こえてきた。「私も賛成です」

反町が初めて会議で意思表示した。

「エコシステムを育てるには、開発者を支援する人材を採用する必要があります。私は社外の優秀なソフトウェアエンジニアと付き合いがあるので、心当たりがある人材が何人かいます。必要なら声がけします。ただ彼らをまとめるチーム・リーダーは、皆さんで決めて下さい。私は製品開発の責任者なので、両方はできません」

日吉とマルクスは、ごく自然に小杉を見た。小杉は2人の目線を感じて慌てた。

「え、ボク？ ボクはテクノロジーなんて全然わからないよ！」

「大丈夫デス。ムサシサンならできマス。知らないテクノロジーがあっても、短時間で勉強して説明できるし、ちゃんと戦略も立ててマス。心配ありマセン」

反町もマルクスに同意した。

「私も小杉さんをサポートします。大丈夫ですよ」

突然の話に挙動不審になっている小杉に、日吉が言った。

「これだけ皆が『小杉クンがいい』と言っているから、もう決まりね。よろしくね」

「マジか」

永井 孝尚

マーケティング戦略コンサルタント

ウォンツアンドバリュー株式会社 代表