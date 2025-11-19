Image: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com Lifehacker 2025年8月19日掲載の記事より転載 もはやAIは一部の専門家のためのものではなく、ノートや蛍光ペンと同じくらい、勉強に不可欠なツールとなりました。OpenAIとGoogleもそのことをよく理解しており、両社とも「より賢い学習」を約束しています。しかし、実際に試してみると、全ての「学習モード」が同じようにつくられているわけではない