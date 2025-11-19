韓国の人気グループ・BTSのメンバーの自宅に複数回侵入しようとしたとして、50代の日本人の女が韓国警察の調査を受けていることがわかりました。【映像】BTSメンバー・JUNG KOOK（ジョングク）さん韓国メディアによりますと日本人の50代の女は、12〜14日にかけてBTSのJUNG KOOK（ジョングク）さんの自宅玄関のオートロック装置を何度も押した疑いが持たれています。警察は住居侵入未遂の疑いで立件前の調査を進めていて、女