羽生結弦が表紙を飾った『ハーパーズ バザー』1・2月合併号 特別版（ハースト婦人画報社）が11月19日（水）に発売される。 【画像】羽生結弦、初の『ハーパーズ バザー』表紙記念のオリジナルステッカー 羽生結弦が初登場したカバーは2種類（A ver.／B ver.）の展開。誌面では、羽生が「背中を押してもらえるような存在」と語るグッチのホリデーコレクションを