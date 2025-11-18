羽生結弦が表紙を飾った『ハーパーズ バザー』1・2月合併号 特別版（ハースト婦人画報社）が11月19日（水）に発売される。

【画像】羽生結弦、初の『ハーパーズ バザー』表紙記念のオリジナルステッカー

羽生結弦が初登場したカバーは2種類（A ver.／B ver.）の展開。誌面では、羽生が「背中を押してもらえるような存在」と語るグッチのホリデーコレクションをまとい、黒のセットアップやテーラードスタイルなど、4つのルックを披露した。インタビューではホリデーシーズンの過ごし方や愛用しているアイテム、2026年に向けての思いなどを語っている。

特別版では、AR（拡張現実）技術を利用した「ARモーションカバー」を導入。誌面に掲載されている二次元コードを読み取り、スマートフォンのカメラを表紙にかざすことで、羽生の映像が再生される仕組みが提供される。A ver.とB ver.では異なる映像が収録されており、利用期間は2025年11月19日から2026年2月19日まで。登録などの手続きは不要で、無料で利用可能。

一部ネット書店では、購入者向けにオリジナルステッカー（全5種）が特典としてプレゼントされる。対象となるのはセブンネットショッピング、タワーレコードオンライン、HMV&BOOKS online、ヨドバシ.comの4店舗で、特別版のみが対象となる。ステッカーはランダム配布となり、数量限定。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）