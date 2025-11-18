女性アイドルグループ「Maison de Queen（メゾンドクイーン）」が2025年11月17日、「注意喚起に関する重要なお知らせ」をXで公開し注目を集めている。「所属アーティストおよび周囲のお客様に著しい不快感や混乱を生じさせる」Maison de Queenは、「それぞれの人生を歩んできた6人+1のQueen達が世界中を旅しながら、その国の住民たちと繋がり強く美しく革命を起こしていく物語」とのコンセプトで活動するアイドルグループだ。24年9