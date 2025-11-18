【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46のニューシングル「ビリヤニ」に収録される、アンダーメンバーによる楽曲「純粋とは何か？」のMVが公開された。 ■“純粋とは何か？”を問うメッセージ性の強い楽曲 タイトルとおり、“純粋とは何か？”を問うメッセージ性の強い楽曲となっており、センターは5期生・五百城茉央が務める。監督は今原電機が務め、5期生曲『「じゃあね」が切