【ロンドン＝市川大輔】１７日のニューヨーク外国為替市場で、対ユーロの円相場は円安・ユーロ高が進み、一時、１ユーロ＝１８０円台まで下落した。１８０円台をつけるのは、１９９９年にユーロが導入されて以来、初めてとなる。日本政府は物価高対策を含めた総合経済対策を検討しており、全体の規模は、前年（１４・８兆円）を大幅に上回る見込みとなっている。市場では、高市政権が積極的な財政政策を採ることが財政悪化につ