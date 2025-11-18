マクドナルドから、冬の風物詩ともいえる人気メニュー「グラコロ」が2025年も登場！定番人気の「グラコロ」に加え、「コク旨ビーフデミグラコロ」「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」もラインナップされています。 マクドナルド「グラコロ」2025  販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）販売期間：2025年11月26日（水）〜2025年12月下旬（予定） マクドナルドから、冬の風物詩と