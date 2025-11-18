2025年は「コク旨ビーフデミグラコロ」新登場！マクドナルド「グラコロ」
マクドナルドから、冬の風物詩ともいえる人気メニュー「グラコロ」が2025年も登場！
定番人気の「グラコロ」に加え、「コク旨ビーフデミグラコロ」「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」もラインナップされています。
マクドナルド「グラコロ」2025
販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）
販売期間：2025年11月26日（水）〜2025年12月下旬（予定）
ビーフの旨みが詰まった「コク旨ビーフデミグラコロ」や、香ばしい新フレーバー「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」もラインナップされています☆
グラコロ
価格：単品 420円〜
1993年に初登場して以来、長年にわたり愛されてきた冬限定の人気メニュー「グラコロ」
ホワイトソースとチーズのコクが加わったエビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、千切りキャベツ、たまごソース、コロッケソースをふわふわの蒸しバンズでサンドしています。
クリーミーでまろやかな味わいが寒い季節にぴったり。
コク旨ビーフデミグラコロ
価格：単品 470円〜
グラコロに、コクのあるデミグラスソースを組み合わせた新しい味わい。
炒めた牛肉と玉ねぎの旨みに、赤ワインとトマトの深みが加わった贅沢なソースが特徴です。
“ビーフシチュー”のような濃厚な風味が、グラタンコロッケと絶妙にマッチ☆
シャカシャカポテト ローストガーリックバター味
価格：マックフライポテト単品にプラス40円
「マックフライポテト」に香ばしいローストガーリックとまろやかなバターの風味がプラスされた、冬限定の「シャカシャカポテト」
袋に入れて“シャカシャカ”振るだけで、手軽に味変が楽しめます。
マクドナルドならではの季節の味わい！
冬限定のあったかメニュー「グラコロ」は、2025年11月26日より期間限定で登場です☆
