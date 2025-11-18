マクドナルドから、冬の風物詩ともいえる人気メニュー「グラコロ」が2025年も登場！

定番人気の「グラコロ」に加え、「コク旨ビーフデミグラコロ」「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」もラインナップされています。

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

販売期間：2025年11月26日（水）〜2025年12月下旬（予定）

ビーフの旨みが詰まった「コク旨ビーフデミグラコロ」や、香ばしい新フレーバー「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」もラインナップされています☆

グラコロ

価格：単品 420円〜

1993年に初登場して以来、長年にわたり愛されてきた冬限定の人気メニュー「グラコロ」

ホワイトソースとチーズのコクが加わったエビとマカロニ入りのグラタンコロッケに、千切りキャベツ、たまごソース、コロッケソースをふわふわの蒸しバンズでサンドしています。

クリーミーでまろやかな味わいが寒い季節にぴったり。

コク旨ビーフデミグラコロ

価格：単品 470円〜

グラコロに、コクのあるデミグラスソースを組み合わせた新しい味わい。

炒めた牛肉と玉ねぎの旨みに、赤ワインとトマトの深みが加わった贅沢なソースが特徴です。

“ビーフシチュー”のような濃厚な風味が、グラタンコロッケと絶妙にマッチ☆

シャカシャカポテト ローストガーリックバター味

価格：マックフライポテト単品にプラス40円

「マックフライポテト」に香ばしいローストガーリックとまろやかなバターの風味がプラスされた、冬限定の「シャカシャカポテト」

袋に入れて“シャカシャカ”振るだけで、手軽に味変が楽しめます。

マクドナルドならではの季節の味わい！

冬限定のあったかメニュー「グラコロ」は、2025年11月26日より期間限定で登場です☆

