今年3月下旬から4月上旬にかけ、新潟市内で女子高校生に3回にわたり淫らな行為をした疑いで薬剤師の男が逮捕されました。新潟県青少年育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む薬剤師の男(35)です。男は下越地方に住む女子高校生が18歳に満たないことを知りながら、今年3月下旬から4月上旬までの間、3回にわたり新潟市内で淫らな行為をした疑いがもたれています。事件は被害者からの相談で発覚。警察によりますと、現