中国メディアによりますと、中国で来月6日に公開予定だった「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」と、今月22日公開予定だった「はたらく細胞」の日本の映画2本が公開延期になったということです。高市首相の台湾有事をめぐる発言を受け、中国政府は日本への渡航や留学の自粛を呼びかけていますが、今度は中国国民にも人気の日本映画をターゲットに、日本への圧力を強めた形です。