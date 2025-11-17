不祥事発覚で取締役が辞任元タレントの中居正広氏（53）を巡る一連の問題を受け、経営陣を刷新して企業としての大改革を進めているフジテレビで、新たに役員の不祥事が発覚した。フジ・メディア・ホールディングス（FMH）は11月７日、不適切な経費精算が確認されたとして、FMHとフジテレビ取締役の安田美智代氏（55）が同日付で辞任したことを公式サイトで発表した。同日夜、会見を行った清水賢治社長（64）によると、今月９月中旬