ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥³¥ë¥Ó¡¼¼¡´±¡ÊÀ¯ºöÃ´Åö¡Ë¤¬´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÈñÁý³Û·èÄê¤ò¤á¤°¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤ÏËÜÅö¤ËÌÏÈÏÅª¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬Í×µá¤·¤Æ¤­¤¿¡ÖGDPÈæ3¡¥5¡ó¡×¤Î¹ñËÉÈñ´ð½à¤ò´Ú¹ñ¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë°Ê³°¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈ¿±þ¤À¡£¥³¥ë¥Ó¡¼¼¡´±¤Ï14Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ç³«¤«¤ì¤¿´Ú¹ñ¹ñ·³¤ÎÆü¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç½Ë¼­¤òÆÉ¤ß¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤äÊÆ¹ñ¤Î¾òÌóÆ±ÌÁ¤Î¤¦¤ÁNATO²ÃÌÁ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï½é