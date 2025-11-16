私の健康法はランニングとサウナです。 ランニングした後は身体の調子がよく、経営のパフォーマンスが違うと実感します。元々は、私が尊敬する経営者である宇野康秀さん（U―NEXT HOLDINGS社長CEO）が、経営が厳しい状況だった時にトライアスロンを始められたという話に触発されて始めました。 宇野さんは「プライベートで自分を追い込めば、仕事が楽になる」という話をされていました。私も走るたびに