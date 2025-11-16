毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）を放送中！「テレ東プラス」では、11月17日（月）〜11月24日（月・祝）放送、第16話〜第21話（最終回）のあらすじを紹介する。【動画】ハートフルホームドラマ「本物（チンチャ）が現れた！〜まさか結婚するなんて〜」【11月17日（月）放送 第16話】株のために望まない結婚をするセヨンを止めようとするジェホン。しか