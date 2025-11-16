【最終回】韓国ドラマ「カーテンコール」第16話〜第21話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）を放送中！
「テレ東プラス」では、11月17日（月）〜11月24日（月・祝）放送、第16話〜第21話（最終回）のあらすじを紹介する。
【11月17日（月）放送 第16話】
株のために望まない結婚をするセヨンを止めようとするジェホン。しかしセヨンは聞き入れず、グムスンに結婚の報告をする。
一方、ムンソンはセジュンから株を相続したら自分に渡してほしいと言われ、ホテルが嫌いなのは同じだとそれを承諾する。居場所がないことを実感し、やけ酒をしていたムンソンは他の客と揉めてしまい…。
【11月18日（火）放送 第17話】
セヨンの案でジェホンは、グムスンを連れて思い出作りの旅行に出かける。セヨンはグムスンに真実を話そうとするセジュンとムンソンに接触し、静かに去ってほしいとお願いする。
しかしムンソンは、グムスンを苦しめるのが目的だと拒絶する。その後ムンソンは、北の取引相手からジンスク直筆の手紙を受け取り、妻の手術費を渡す。
【11月19日（水）放送 第18話】
グムスン以外の家族全員が事実を知り、ジェホン達は家を出る。グムスンの意識も戻らず、各々が複雑な思いを抱えていた。
ジェホンはセヨンに最後の挨拶をしに行き、祖母のために何もできなかった後悔に苦しむセヨンを励ます。
一方、セジュンは、セヨンの提案に聞く耳を持たず売却を進める。そしてムンソンが家にやってきて…。
【11月20日（木）放送 第19話】
ジェホンはこれまでの日々を一つの台本に書き上げる。役者の仕事に興味を持ったセギュはジェホンに会いに行き、一緒に舞台をすることに。
そしてセヨンの元にはグムスンが意識を取り戻したとの連絡が。ところが、祖母がムンソンに会いたがっているとの知らせに、どっちのムンソンに会わせるべきか家族は悩んでしまい…。
【11月21日（金）放送 第20話】
ジェホンは、サンチョルに頼んでムンソンと会うことに。自分が代わりに過ごしたグムスンとの日々をムンソンに共有し、二人は少しずつ打ち解けていく。ジウォンとユンヒも再会し、わだかまりが解ける。
一方、結婚が決まっても心が晴れなかったドンジェは、ジェホンに図星を突かれセヨンとの結婚について思い悩んでいた。
【11月24日（月・祝）放送 第21話】
ジェホンとの旅から戻ったムンソンは、意識を取り戻して家に戻ったグムスンと二人きりで話し、祖母と孫として本音を打ち明ける。
グムスンは家族一人一人に思いを伝え、全員でジェホンが作り上げた舞台を観に劇場へと向かう。ユンヒやセギュも登場するグムスンのための舞台を鑑賞しながら、家族たちは暖かい時間を過ごす。
出演者
ユ・ジェホン：カン・ハヌル
パク・セヨン：ハ・ジウォン
チャ・グムスン：コ・ドゥシム
ペ・ドンジェ：クォン・サンウ
演出・脚本
【演出】
ユン・サンホ（『ジンクスの恋人』『師任堂（サイムダン）、色の日記』）
【脚本】
チョ・ソンゴル（『ポイントブランク〜標的にされた男〜』）
11月25日（火）あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）がスタート！
