俳優の今井翼（44）が15日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。「タッキー＆翼」の元相方で、TOBEの滝沢秀明氏（43）と現在も交流が続いていることを明かした。お世話になった人を聞かれた今井は「今は世界は別ですけど」と前置きし「滝沢（秀明）とは13歳の頃から一緒にやって来て」とかつての相棒の名前を挙げた。今年芸能生活30周年を迎え自身のライブを開催。「滝沢に久しぶりに連絡して