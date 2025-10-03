ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 今井翼が久々の地上波出演「ワイルド化」に安心した人も多い？ 今井翼 秘密のケンミンSHOW 見た目 病気 日本テレビ エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH 今井翼が久々の地上波出演「ワイルド化」に安心した人も多い？ 2025年10月3日 19時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2日放送の地上波番組に出演した今井翼についてFLASHが報じた 無精髭を生やし、胸元のボタンを開けたラフなスタイルで登場 今井は以前よりふっくらした姿を見せており、Xでは驚きの声があがった 記事を読む おすすめ記事 千原せいじは日本仏教会に「不適切行動」暴露され…謝罪模索も最悪タイミングの辞任で炎上終わらず 2025年10月3日 11時45分 貨幣持ち出しの造幣局職員死亡 174枚、処分などを公表 2025年10月3日 12時4分 ナイナイ岡村隆史が不快感「すごい嫌い」女性テレビコメンテーターの振るまい「間違ってんねん」 2025年10月3日 12時47分 ドイツが3万7000人を入国拒否 イタリアやポーランドも…EU加盟国が移民対策で国境管理を強化へ 2025年10月3日 22時54分 わいせつライブ配信のための部屋を「妻の出産のため」と偽って借りた28歳男を逮捕 約1億8000万円荒稼ぎか 2025年10月3日 22時26分