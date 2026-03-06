2018年に「タッキー&翼」を解散し、俳優として活動する今井翼（44）が、5日、Instagramを更新。最新の自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】今井翼、徐々に痩せていく様子Instagramで、トレーニングの様子をたびたび発信している今井。2026年1月6日には、「トレーニング始め 久しぶりにインボディで計ったら約3カ月で5キロ減」と投稿。3月3日の投稿では、「きょうもしっかりトレーニング！ イン