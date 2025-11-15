男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が１５日までにＳＮＳを更新。じんましんに苦しんでいることを投稿し、ファンから心配の声が寄せられている。自身のインスタグラムに「蕁麻疹（じんましん）はお初なもので、ちと動揺しております」とつづり、ふくらはぎに、じんましんの症状が出ている写真とともにアップした。この投稿に「え！大丈夫？！食べたもの？！ストレス？！忙しいと思うけど