体と顔面のトラブルに悩んでいた男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が、検査や診察の結果を報告した。樽美酒は連日インスタグラムで、皮膚の疾患を告白。１４日に「蕁麻疹（じんましん）はお初なもので、ちと動揺しております」とふくらはぎをアップし、１７日には「これ酷（ひど）い時の蕁麻疹（じんましん）ですいつどのタイミングで出るのかわかりません」と痛々しい背中の画像を投稿。１