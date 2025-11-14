〈「1時間話して、まだ話し足りない」ホテルまでのタクシーでひと悶着も…西村賢太のかつての恋人が語る、芥川賞作家とファンの“まさかの初デート”〉から続く2022年2月5日、私小説家の西村賢太さんが54歳でこの世を去った。それから数年後、かつての恋人が「けんけん」こと西村さんとの関係について綴る決心をしたのは、彼のこんな言葉に背中を押されたからだった――「自分の人生に責任、持てよ」。【画像】西村賢太さんが亡