「三角もいいけど、四角もいいね！」として、赤城乳業がチョコパイをアイス化した「ガリガリ君リッチ四角チョコパイ」を2025年11月11日(火)に発売しました。どことなく、マクドナルドが冬の定番商品として展開している「三角チョコパイ」を思わせる品ですが、いったいチョコパイをアイスにするとどうなるのか、実際に買ってきて食べてみました。三角もいいけど、四角もいいね！四角チョコパイでご褒美時間を。「ガリガリ君リッチ四