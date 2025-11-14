ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宝くじで6億円当せんした66歳元サラリーマン 妻に内緒で使った結果 宝くじ 金銭感覚 幸福 THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン） 宝くじで6億円当せんした66歳元サラリーマン 妻に内緒で使った結果 2025年11月14日 10時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宝くじで6億円を手に入れ、妻に内緒で高級車を買うなどした66歳の元会社員 1人で旅行もしたが罪悪感と退屈さが募り、毎日が楽しくなくなったという 1800万円程度を使ったが、残りはすべて生命保険の掛け金に入れたそう 記事を読む おすすめ記事 【ＭＬＢ】メジャー監督熱望のプホルス氏の就活失敗が確定 強い個性が災いして今後も不透明 2025年11月8日 14時4分 【第７週のばけばけ】トキは外国人のお手伝いさんになったとは家族にも言えず葛藤の日々が始まる 2025年11月8日 8時15分 金満メッツは村上、岡本の獲得に動かない!? “オフの主役”が日本人打者を必要としない理由とは「大きなリスクが伴う」「短期契約に限られるだろう」 2025年11月13日 18時30分 「ばけばけ」トキがついに女中決断 月給２０円提示で決断か ウメは９０銭、サワは４円、一体いくら？ 2025年11月7日 11時26分 J１昇格争いに踏みとどまっている磐田。選手たちもようやく口にした二文字。指揮官は「見えるものは見えてきてる。期待してます」 2025年11月7日 12時13分