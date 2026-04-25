宝くじはあくまでも夢を買うものか、それともーー。“ひろゆき”こと実業家の西村博之氏の発言が、思わぬ波紋を広げている。「発端は、ウェブディレクターで配信者のひげおやじ氏が4月24日までに自身のYouTubeチャンネルで公開した動画です。ここでは、ひげおやじ氏が宝くじを開封していたところ、ひろゆき氏が『え、バラで買ったの？バラで……バカじゃないの？』と直球すぎる言葉で切り込んだのです」（芸能記者）ひげおや