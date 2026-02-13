（台北中央社）数字選択式宝くじ「威力彩」の当選番号が12日発表され、2人が1等に当選した。1等が出たのは北部・新北市板橋区と新竹市東区の売り場。1人当たり6億7787万347台湾元（約33億円）の賞金を獲得することになるという。威力彩は第1区で1〜38の数字の中から異なる6個の数字と、第2区で1〜8までの1個の数字を選んで購入するくじ。（編集：荘麗玲）