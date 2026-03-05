「ロト7の1等最高当せん金が12億円になったのは2025年2月。それからちょうど1年、今回、ようやく全国の宝くじ売り場のなかで初めて12億円が出ました。歴史に名を刻んだ快挙です」こうえびす顔で話すのは、2月13日に抽せんがあった第664回ロト7で1等最高当せん金額12億円が出た兵庫県「伊丹昆陽（いたみこや）チャンスセンター」の販売担当・浅岡伸昭さん。最高当せん金が12億円になって以来、広島銀行のATM（第623回25年4月25日）