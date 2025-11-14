＜伊藤園レディス事前情報◇13日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今季の国内女子ツアーは残り3試合。2431.11ポイント（pt）でメルセデス・ランキング1位に立つ佐久間朱莉が、年間女王戴冠へラストスパートをかける。≪写真≫70年物パターで左打ちする片山晋呉今大会は3日間競技で、優勝者には200ptが加算される。次戦の4日間競技「大王製紙エリエールレディス」は300pt、最終戦のメジャー大会「JLPGA