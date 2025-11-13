「人を殺した」と110番通報、室内で倒れていた女性が死亡 横浜市FNNプライムオンライン

「人を殺した」と110番通報、室内で倒れていた女性が死亡 横浜市

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 13日、神奈川県横浜市の店舗兼住宅で「人を殺した」と110番通報があった
  • 室内で倒れていた20代から30代くらいの女性が搬送先で死亡が確認された
  • 警察は、同居していたとみられる70代の男性から事情を聴いている
