2025年度に掲載した記事の中で、特に反響が大きかった、2025年10月9日に配信した特集「法廷ファイル」の記事を再構成して掲載します。ポルシェを買ったのに、公道を走れない――。そんな信じがたいトラブルが法廷で争われた。東京都の男性が中古車販売会社から購入したポルシェには、車検を通るために必要な装置がついておらず、公道を走ることができない状態だった。東京地裁は9月、契約を取り消すことができると判断し、販売会社