リリーフ陣のやりくりに苦労したロバーツ監督。来季は人材に恵まれるだろう(C)Getty Images現地時間11月11日、米全国紙『USA Today』の敏腕記者であるボブ・ナイチンゲール氏は、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』にリモート出演。球団史上初、21世紀初のワールドシリーズ（WS）連覇を成し遂げたドジャースが直面している“ブルペン問題”について言及した。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を