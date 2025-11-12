カブスのＪ・ホイヤー編成本部長が１１日（日本時間１２日）、ＧＭ会議の会場で取材に応じ、今永昇太投手との契約延長オプションを行使しなかった理由を語った。地元局マーキースポーツネットワークがＸで囲み取材の模様を公開した。２４年にカブス入り。球団側は来季から３年５７００万ドル（約８７億４０００万円）の延長オプションを持っていたが破棄。今永側も１年１５２５万ドル（約２３億４０００万円）のオプションを